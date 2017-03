Brailsford denkt niet aan opstappen

MONTEROTONDO MARITTIMO - Dave Brailsford denkt niet aan opstappen als baas van wielerploeg Sky. Dat zei hij vrijdag voor de start van de derde etappe van Tirreno-Adriatico tegen Cyclingnews. Brailsford heeft het moeilijk nu een Britse parlementaire commissie onderzoek doet naar mogelijk dopinggebruik bij de ploeg. Over een aan toenmalig kopman Bradley Wiggins bezorgd pakketje met medicijnen in 2011 deed de teambaas eerder schimmig om uiteindelijk zonder schriftelijk bewijs te beweren dat het om een niet verboden product (fluimucil) ging.

Door ANP - 10-3-2017, 14:11 (Update 10-3-2017, 14:11)

,,Het gaat goed met me en ik heb vertrouwen in de ploeg'' ,zei Brailsford, die zich eerder schuilhield voor de media, nadat hem gevraagd was of hij denkt aan terugtreden. ,,Mijn eerste zorg is dat we zo veel mogelijk koersen winnen. Ik ben alleen teleurgesteld dat renners die nu voor ons rijden te maken krijgen met zaken die in het verleden hebben gespeeld. Waarbij ik niet zeg dat er regels zijn overschreden.''