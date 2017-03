Isinbajeva blijft hoofd antidoping Rusland

MOSKOU - Tweevoudig olympisch kampioene polsstokhoogspringen Jelena Isinbajeva is herkozen als hoofd van de raad die toezicht houdt op het Russische antidopingbureau Rusada. ,,Wij zullen alles en iedereen controleren'', meldde de gestopte atlete vrijdag op de Russische televisie, nadat haar herverkiezing op de burelen van Rusada was bekendgemaakt.

Door ANP - 10-3-2017, 12:59 (Update 10-3-2017, 12:59)

Het Russische antidopingbureau is sinds vorig jaar door wereldantidopingorganisatie WADA buiten werking gesteld nadat een omvangrijk en systematisch dopingnetwerk in de Russische topsportwereld was blootgelegd.

,,We hebben maar één missie, onze sport weer schoon krijgen'', zei Isinbajeva, die door de opgelegde schorsing voor alle Russische atleten de Spelen van Rio misliep. Ze ging nog in beroep tegen die straf, die ze als onrechtvaardig omschreef omdat ook onschuldige sporters het slachtoffer waren. Ook houdt ze vol dat de beschuldiging van het WADA, dat er in Rusland sprake was van door de staat gestuurd dopinggebruik, onterecht is.