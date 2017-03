Paumen gaat in België hockeyen

ANP Paumen gaat in België hockeyen

ANTWERPEN - Maartje Paumen zet haar hockeyloopbaan voort in België. Paumen, nu nog actief voor Den Bosch, speelt volgend seizoen voor Royal Antwerp Hockey Club. Dat maakte die club vrijdag bekend.

Door ANP - 10-3-2017, 11:58 (Update 10-3-2017, 12:41)

Paumen werd twee keer uitgeroepen tot beste speelster van de wereld: in 2011 en 2012. Met Oranje veroverde ze onder meer twee olympische en twee wereldtitels. Afgelopen najaar meldde ze - net als eerder Naomi van As en Ellen Hoog - haar loopbaan als international te beëindigen. Dat deed de 31-jarige Paumen na 235 interlands waarin ze 195 doelpunten maakte. Paumen was in Rio, waar Nederland de finale na shoot-outs verloor van Groot-Brittannië, nog de aanvoerster van Oranje.

,,Na het afsluiten van mijn internationale carrière bij Oranje vond ik het een uitgelezen kans om dicht bij huis, maar toch in een andere competitie en cultuur te gaan spelen", liet de strafcornerspecialiste weten. ,,Het Belgische hockey zit sinds enkele jaren sterk in de lift en ik kijk ernaar uit om de ploeg op een hogere niveau te brengen en te kunnen werken met aankomend talent.''

De Antwerpse hockeyclub heeft sinds dit seizoen voormalig topspeelster Sofie Gierts als coach. Zij kijkt uit naar de komst van Paumen. ,,We zijn dit seizoen gestart met een nieuw project, een nieuwe ploeg, met veel jonge eigen speelsters. Maartje kan dat proces een 'boost' geven, maar ook het hele Belgische vrouwenhockey vooruit helpen'', aldus Gierts.