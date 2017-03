Ligtlee maakt rentree na lang blessureleed

ALKMAAR - Baanrenster Elis Ligtlee maakt zaterdag bij wedstrijden in Alkmaar haar rentree op de piste. Dat gebeurt tijdens een internationaal sprint en keirintoernooi, dat geldt als een kwalificatiemoment voor de WK baanwielrennen in Hongkong. Olympisch kampioene Ligtlee komt uit op de onderdelen keirin, sprint en teamsprint. ,,Fijn om na een lange tijd weer een wedstrijd te fietsen'', twitterde de Eerbeekse, die al in Rio knieklachten had die haar na de Spelen tot een lange rustperiode dwongen.

Door ANP - 10-3-2017, 11:32 (Update 10-3-2017, 11:32)

Ligtlee hoopte eerder al een comeback te maken; eerst bij wereldbekerwedstrijden in Apeldoorn, eind december op de NK. Beide keren bleek ze nog niet fit genoeg. Na een trainingsstage in Portugal wil ze nu alsnog proberen deelname aan de WK af te dwingen. Bij de mannen zijn alle toppers present, onder wie Matthijs Büchli, winnaar van olympisch zilver op keirin, en oud-wereldkampioen sprint Theo Bos.