Tennisster Rus strandt in kwartfinale Zhuhai

ANP Tennisster Rus strandt in kwartfinale Zhuhai

ZHUHAI - Tennisster Arantxa Rus is er vrijdag niet in geslaagd door te dringen tot de halve finales van het ITF-toernooi van Zhuhai in China. De Tsjechische Denisa Allertova was in twee sets te sterk voor de speelster uit Monster: 6-4 6-3. Allertova was de nummer zes van de plaatsingslijst op het toernooi waar Rus eerder twee Chinese speelsters had uitgeschakeld.

Door ANP - 10-3-2017, 10:30 (Update 10-3-2017, 10:30)

Op hetzelfde toernooi speelt Rus' landgenote Lesley Kerkhove zaterdag de finale in het dubbelspel. Met haar Wit-Russische partner Lidzia Marozava was Kerkhove te sterk voor het Chinese duo Han Xinyun en Ye Qiu Yu. In de finale wacht het als eerste geplaatste koppel Lioedmila en Nadia Kitsjenok uit Oekraïne.