Van Gerwen keert terug met zege op Huybrechts

GLASGOW - Darter Michael van Gerwen heeft de eerste wedstrijd na zijn rugblessure gewonnen. De Nederlandse wereldkampioen was donderdag in Glasgow in de zesde ronde van de Premier League met 7-5 te sterk voor de Belg Kim Huybrechts.

Door ANP - 9-3-2017, 22:33 (Update 9-3-2017, 22:33)

Van Gerwen miste vorige week donderdag de vijfde speelronde vanwege zijn rug. Ook liet de Brabander het UK Open schieten.

Tegen Huybrechts ging het tot 3-3 gelijk op. Van Gerwen won daarna de beurt die de Belg begon, maar Huybrechts brak direct terug. Bij 5-5 sloeg Van Gerwen voor de tweede keer toe, en dit keer gaf hij die voorsprong niet meer weg.

Met acht punten uit vijf wedstrijden staat Van Gerwen voorlopig tweede in de stand van de Premier League. Koploper Peter Wright, die eerder op donderdag te sterk was voor James Wade, heeft na zes wedstrijden negen punten.