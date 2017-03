Haase verliest in Indian Wells

INDIAN WELLS - Tennisser Robin Haase is donderdag al in de eerste ronde van het BNP Paribas Open, beter bekend als het toernooi van Indian Wells, uitgeschakeld. De beste Nederlandse tennisser was niet opgewassen tegen de Italiaan Paolo Lorenzi: 4-6 3-6.

Door ANP - 9-3-2017, 21:46 (Update 9-3-2017, 21:46)

Haase verraste vorige week nog met een plaats in de halve finales van het toernooi in Dubai. Daardoor steeg hij naar de 47e positie van de wereldranglijst. Lorenzi staat nog negen plaatsen hoger dan Haase. Hij mag het in de tweede ronde opnemen tegen Stan Wawrinka, de Zwitserse nummer drie van de plaatsingslijst in Indian Wells.