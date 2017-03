ITF wil in Daviscup naar twee gewonnen sets

ANP ITF wil in Daviscup naar twee gewonnen sets

LONDEN - Wedstrijden in de Daviscup en de Fed Cup moeten in de toekomst korter duren. Dat is het plan van de internationale tennisfederatie ITF, dat in de Daviscup toe wil naar twee in plaats van drie gewonnen sets. Een tenniswedstrijd duurt dan dus nog maximaal drie in plaats van vijf sets.

Door ANP - 9-3-2017, 18:41 (Update 9-3-2017, 18:41)

Een belangrijke reden voor die wijziging is om het landentennis weer populair bij spelers te maken. Nu is het zo dat veel tennissers, zeker de toppers, de Daviscup en Fed Cup overslaan

,,De raad van bestuur heeft op zijn vergadering unaniem toegestemd met een lijvig pakket aan hervormingen voor de Daviscup en de Fed Cup'', staat in een persbericht van de ITF, dat de wedstrijden in de Daviscup en Fed Cup voortaan niet meer wil uitsmeren over drie dagen maar over twee dagen.

Het pakket aan hervormingen wordt begin augustus voorgelegd op de jaarlijkse vergadering van de ITF in het Vietnamese Ho Chi Minh, waar alle nationale tennisfederaties zullen stemmen over de beoogde veranderingen.