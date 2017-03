Achttien dopingovertredingen in 2016

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - In Nederland is vorig jaar achttien keer sprake geweest van een dopingovertreding in de sportwereld. De meeste van die overtredingen waren in krachtsporten, en het ging vaak om anabole middelen. Dat meldt de Dopingautoriteit donderdag in een overzicht van 2016.

Door ANP - 9-3-2017, 17:38 (Update 9-3-2017, 17:38)

De Dopingautoriteit voerde 2788 dopingcontroles uit. In 2015 waren dat er nog 2416.

2061 van die controles in 2016 maakten onderdeel uit van het Nationaal Controle Programma. Van die controles zijn er 57 procent buiten en 43 procent binnen wedstrijdverband uitgevoerd. De overige controles voerde de Dopingautoriteit uit in opdracht van buitenlandse zusterorganisaties, internationale sportfederaties, het WADA, evenementenorganisatoren en Nederlandse sportbonden.

Vorig jaar kon in 93 gevallen een geplande dopingcontrole niet doorgaan, omdat de sporter niet thuis was of niet kwam opdagen.