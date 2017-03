Aanval Dumoulin in Tirreno komt net te laat

POMARANCE - Wielrenner Tom Dumoulin is donderdag tweede geworden in de tweede etappe van de Tirreno - Adriatico. De Nederlander zette in de slotklim zijn aanval net te laat in om de op kop rijdende Geraint Thomas te bedreigen. De Brit van Sky won met negen seconden voorsprong.

Door ANP - 9-3-2017, 16:47 (Update 9-3-2017, 16:47)

In dezelfde tijd als Dumoulin eindigde wereldkampioen Peter Sagan als derde. Daarna kwam Greg Van Avermaet over de streep. De Belgische olympisch kampioen nam daarmee de leidende positie in het algemeen klassement over.

De rit ging over 229 kilometer van Camaiore naar Pomarance.

De Belgische renner Jurgen Van den Broeck van de Nederlandse formatie LottoNL-Jumbo gaf op na een val. Hetzelfde overkwam de Australische sprinter Caleb Ewan. Voor Van den Broeck was het de derde opgave in zijn vierde optreden in de Tirreno.