ANP Honkballers buigen voor Israël op WBC

Door ANP - 9-3-2017, 7:38 (Update 9-3-2017, 7:38)

SEOUL (ANP) - De Nederlandse honkballers hebben donderdag hun eerste nederlaag moeten incasseren op de World Baseball Classic. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens moest met 4-2 buigen voor debutant Israël, dat daarmee de eerste plaats in groep A pakte. Beide landen hadden eerder gewonnen van Zuid-Korea en Taiwan en waren daardoor al zeker van een plek in de tweede ronde in Tokio.

Tijdens de laatste wedstrijd van de eerste ronde in Seoul stond alleen de groepswinst én een vette premie op het spel. Oranje beleefde een beroerde eerste inning. De startende werper Rob Cordemans, 42 jaar en bezig aan zijn vierde World Baseball Classic, kreeg een paar flinke klappen om de oren en moest drie punten van Israël toestaan. Die achterstand wist het koninkrijksteam niet meer weg te werken.