Voor Otter is het WK eigenlijk al een succes

ANP Voor Otter is het WK eigenlijk al een succes

ROTTERDAM - De wereldkampioenschappen shorttrack zijn voor de Nederlandse bondscoach Jeroen Otter eigenlijk al geslaagd. ,,Kijk waar we staan. Alleen al als je hier naar binnen loopt, ben je verkocht'', doelde de trainer op de ambiance en de inrichting in Ahoy, waar vanaf komende vrijdag per sessie 8000 toeschouwers terecht kunnen.

Door ANP - 8-3-2017, 19:13 (Update 8-3-2017, 19:13)

Otter vergeleek de situatie woensdag met het EK van 2011 in Heerenveen, toen 1000 mensen op de tribunes zaten en de sport nog lang niet zo in de belangstelling stond als tegenwoordig. ,,Als sportliefhebber is het daarom voor mij al geslaagd, maar ik ben aangesteld als trainer. En als trainer moet je ook resultaten halen'', zei Otter verder. ,,We hebben medaillekansen, zeker. Sjinkie Knegt komt hier om te winnen. Maar we hebben te maken met ongelooflijke 'dichtheid'. De top zit zo dicht bij elkaar. We zullen veel fotofinishes krijgen, denk ik.''

Ook toernooidirecteur Cees Juffermans is onder de indruk van hoe Ahoy is ingericht voor de WK. ,,Ik ben enorm trots op wat wij hier hebben neergezet. Dit WK zal de nieuwe standaard worden voor hoe een WK shorttrack georganiseerd moet worden.''