Verstappen maakt overuren in Barcelona

BARCELONA - Max Verstappen heeft woensdag tijdens de tweede dag van de Formule1-testdagen 102 rondjes afgelegd. Daarmee legde hij in zijn Red Bull de langste afstand van alle coureurs af. Sergio Perez kwam tot honderd ronden.

Door ANP - 8-3-2017, 18:36 (Update 8-3-2017, 19:37)

Verstappens snelste ronde was 1.20,423 minuten en dat was de vierde tijd van de dag. Valtteri Bottas was in de Mercedes in 1.19,310 de snelste. Felipe Massa was in zijn Williams slechts elf honderdsten langzamer. Kimi Räikkönen reed in 1.20,406 naar de derde tijd.

In zijn 101e ronde viel Verstappen onverwacht stil. Dat leidde tot een rode vlag en het stilleggen van de testsessie. Toen de Nederlander weer op gang was en er vijf minuten extra testtijd waren aangekondigd waren er problemen voor de Sauber van Marcus Ericsson. Opnieuw werd de rode vlag gezwaaid en nu werd besloten de testdag niet meer te hervatten.

Tevreden

,,Het was geen slechte dag'', zei Verstappen in een terugblik. ,,Vooral op het tweede deel van de dag hebben we bijna de afstand kunnen rijden die we hadden gepland en daar zijn we tevreden over. We hebben veel informatie opgedaan en daar kunnen we verder mee. Het was jammer dat ik tegen het einde even stilviel, maar de oorzaak daarvan kunnen we snel verhelpen. We liggen op schema.''

Donderdag rijdt Daniel Ricciardo, net als dinsdag, in de Red Bull. Vrijdag komt Verstappen vervolgens weer op de baan.