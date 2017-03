EK shorttrack in 2019 in Dordrecht

ANP EK shorttrack in 2019 in Dordrecht

ROTTERDAM - De Europese kampioenschappen shorttrack zijn in januari 2019 in Dordrecht. Dat maakte Arie Koops, technisch directeur van schaatsbond KNSB, woensdag bekend tijdens de presentatie van de wereldkampioenschappen die vrijdag in Ahoy in Rotterdam beginnen.

Door ANP - 8-3-2017, 17:07 (Update 8-3-2017, 17:07)

In Dordrecht is in het tweede weekeinde van oktober dit jaar ook een wereldbeker. Die wedstrijd geldt als onderdeel van het olympisch kwalificatietoernooi voor de Spelen van 2018 in Zuid-Korea.