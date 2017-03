BMC wint ploegentijdrit Tirreno-Adriatico

LIDO DI CAMAIORE - Wielerploeg BMC heeft de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico gewonnen. De Amerikaanse formatie had 23.20 minuten nodig voor de 22,7 kilometer lange ploegentijdrit met start en finish in Lido di Camaiore. Damiano Caruso kwam als eerste over de streep en start donderdag in de leiderstrui.

Door ANP - 8-3-2017, 16:24 (Update 8-3-2017, 16:24)

Achter BMC zette Quick-Step de tweede tijd neer met een achterstand van 17 seconden. FDJ werd weer 5 seconden daarachter derde, vlak voor Movistar dat officieel dezelfde tijd kreeg. Team LottoNL-Jumbo werd op 40 seconden zesde. Het voorheen Nederlandse Team Sunweb had 56 seconden meer nodig dan BMC en werd daarmee elfde.