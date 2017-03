Polling blijft voor Nederland judoën

ANP Polling blijft voor Nederland judoën

PAPENDAL - Judoka's Kim Polling en Noël van 't End blijven gewoon voor Nederland uitkomen. Dat vertelde Henry Bonnes, directeur van de Nederlandse judobond, woensdag tijdens de opening van de fonkelnieuwe Wim Ruskahal op sportcentrum Papendal.

Door ANP - 8-3-2017, 16:05 (Update 8-3-2017, 16:05)

De drievoudig Europees kampioene en Van 't End verblijven geregeld in het buitenland omdat ze een Italiaanse en Franse partner hebben gevonden. Ze twijfelden over hun toekomst in de Nederlandse selectie nadat de judobond had besloten om de beste judoka's na de Spelen in Rio de Janiero allemaal verplicht op Papendal te laten trainen.

Door judoka's centraal te laten trainen, hoopt de nationale bond weer aansluiting te vinden met de wereldtop. Nederland won in de laatste twee wereldkampioenschappen en Olympische Spelen slechts drie bronzen medailles.