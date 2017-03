Anton Geesink krijgt eigen brug

ANP Anton Geesink krijgt eigen brug

AMSTERDAM - Al was hij een geboren Utrechter, judo-legende Anton Geesink krijgt in Amsterdam een eigen brug. De brug ligt in de Bep van Klaverenboulevard in het stadsdeel Noord. Dat heeft de gemeente woensdag gemeld.

Door ANP - 8-3-2017, 15:54 (Update 8-3-2017, 15:54)

Als judoka werd Geesink Europees, wereld- en olympisch kampioen. Na zijn sportcarrière werd hij lid van het Internationaal Olympisch Comité. Hij overleed in 2010 op 76-jarige leeftijd.

Amsterdam is bezig 1300 bruggen in de stad een naam te geven. Eerder werden al bruggen vernoemd naar onder anderen zangeres Rita Reys, schrijver Gerard Reve, Sobibor-overlevende Jules Schelvis en Sint Nicolaas.