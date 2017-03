Vierde tijd voor Verstappen na ochtendsessie

ANP Vierde tijd voor Verstappen na ochtendsessie

BARCELONA - Max Verstappen heeft woensdagochtend de vierde tijd geklokt tijdens de zesde testdag in Spanje. De jonge Nederlander van Red Bull Racing noteerde een tijd van 1.20,432 op softbanden. Valtteri Bottas van Mercedes was de snelste in Barcelona, op supersofts kwam hij tot een rondje van 1.19,310. Achter hem reed de Braziliaan Felipe Massa in de Williams met 1.19,420 een tweede tijd en was de snelste ronde van Kimi Räikkönen een fractie sneller dan die van Verstappen: 1.20,406.

Door ANP - 8-3-2017, 14:07 (Update 8-3-2017, 14:07)

In Spanje worden deze week testrondes gereden in voorbereiding op de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Op 26 maart begint het seizoen met de grote prijs van Australië. Niemand was tot nog toe sneller dan het rondje wat Bottas woensdagochtend reed.

Dinsdag kwam Daniel Ricciardo, teamgenoot van Verstappen, op zijn testdag tot een snelste ronde van 1.19,900.