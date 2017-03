Tienpont met nieuwe boot in Volvo Ocean Race

AMSTERDAM - Schipper Simeon Tienpont start in oktober in de Volvo Ocean Race met een volledig nieuwe boot. Bekend was dat de organisatie een achtste boot liet bouwen, identiek aan de reeds bestaande zeven zeiljachten. Tienpont meldde woensdag op de HISWA in Amsterdam dat Team AkzoNobel de nieuwe VO65-boot, die momenteel in het Italiaanse Bergamo wordt afgebouwd, heeft toegewezen gekregen. ,,Met een nieuw team op een nieuwe boot beginnen is heel bijzonder'', zei de 35-jarige Amsterdammer, die twee keer op rij de prestigieuze America's Cup won.

Door ANP - 8-3-2017, 11:11 (Update 8-3-2017, 11:31)

Multinational AkzoNobel meldde afgelopen zomer met Tienpont als schipper deel te nemen aan de Volvo Ocean Race, die in het najaar in het Spaanse Alicante van start gaat. Vanaf daar volgt een tocht van 45.000 zeemijlen (ruim 83.000 kilometer) langs elf steden op vijf continenten die eindigt in juni 2018 in Den Haag. ,,We gaan om te winnen, een mindere doelstelling kun je ook niet hebben met een bedrijf als AkzoNobel achter je'', aldus Tienpont.

Tienpont, twee keer eerder als bemanningslid actief in de Ocean Race, heeft de afgelopen maanden met een van de 'oude' boten op de Noordzee kunnen trainen. ,,Niet alleen belangrijk om tot een goede teamsamenstelling te komen, maar net zo goed een manier om de technici aan wal uren te laten maken. Dat gebeurde soms bij temperaturen van min 5, omstandigheden die we in de wedstrijd ook tegen kunnen komen'', aldus de schipper, die denkt dat de toewijzing van de nieuwe boot het team vooral ,,tussen de oren'' helpt.

Over de invulling van het team kon Tienpont woensdag nog niets zeggen. ,,AkzoNobel is een multinational, het team zal uit verschillende nationaliteiten bestaan.'' De boot verhuist na voltooiing naar Lissabon, waar technici van de organisatie alle zeiljachten van dezelfde instrumenten voorzien. Daarna wordt hij officieel overgedragen en volgt eind mei de doop in Den Haag.