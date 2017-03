Nowitzki schaart zich bij elite in NBA

DALLAS - De Duitse basketballer Dirk Nowitzki heeft een mijlpaal bereikt in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Nowitzki maakte vroeg in het tweede kwart van de partij tussen Dallas Mavericks en Los Angeles Lakers het 30.000e punt in zijn loopbaan. Daarmee voegde hij zich in een rijtje van nu zes basketballers die die grens hebben bereikt. De partij werd even stilgelegd om op videoschermen wat hoogtepunten uit de loopbaan van de 38-jarige Duitser te tonen. De Mavericks wonnen ook nog: met 122-111.

Door ANP - 8-3-2017, 7:49 (Update 8-3-2017, 7:49)

De andere vijf spelers met ten minste 30.000 punten achter hun naam in de NBA zijn Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292) en Wilt Chamberlain (31.419).

Nowitzki, die tot 25 punten kwam, speelt sinds 1998 voor Dallas Mavericks, waarmee hij in 2011 de NBA-titel veroverde.