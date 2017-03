Haase loot Lorenzi op Indian Wells

INDIAN WELLS - Tennisser Robin Haase neemt het in de eerste ronde van het BNP Paribas Open, beter bekend als het toernooi van Indian Wells, op tegen Paolo Lorenzi. Dat is het resultaat van de loting bij het Masterstoernooi in Californië, dat woensdag begint met de eerste ronde bij de vrouwen. De mannen komen vanaf donderdag in actie. Haase trof de Italiaan één keer eerder. Op het gravel van Kitzbühel was Lorenzi in 2014 te sterk voor de Nederlander.

Door ANP - 8-3-2017, 7:36 (Update 8-3-2017, 7:36)

Haase kwam deze week na het bereiken van de halve finales in Dubai de top 50 binnen. Hij is de nummer 47 van de wereld, de 35-jarige Lorenzi staat negen plaatsen hoger. De winnaar van de partij wacht een zware klus. Hij moet het opnemen tegen de Zwitser Stan Wawrinka, de nummer drie van de plaatsingslijst in Indian Wells.