Serena Williams mist Indian Wells en Miami

ANP Serena Williams mist Indian Wells en Miami

INDIAN WELLS - Tennisster Serena Williams heeft zich teruggetrokken van de WTA-toernooien in Indian Wells en Miami. De Amerikaanse, vorig jaar nog finaliste in Indian Wells, heeft last van haar knie. Ze verliest daardoor de eerste plaats op de wereldranglijst komende week aan Angelique Kerber.

Door ANP - 7-3-2017, 23:30 (Update 7-3-2017, 23:30)

Door het afzeggen van Williams wordt er een 'lucky loser' uit het kwalificatietoernooi toegelaten. Ook wordt de loting, die al gedaan was, aangepast. Dat heeft te maken met het feit dat Williams de nummer een van de plaatsingslijst was en het toernooi nog niet is begonnen. De eerste wedstrijden van het hoofdschema bij het hardcourttoernooi in de Californische woestijn worden woensdag afgewerkt.