Tafeltennissters naar play-offs

ANP Tafeltennissters naar play-offs

SCHIEDAM - De Nederlandse tafeltennissters hebben zich in de EK-kwalificatie geplaatst voor de play-offs om een plaats in de championship division. Oranje versloeg dinsdagavond Griekenland in Schiedam met 3-0. De winstpunten kwamen op naam van Britt Eerland, Kim Vermaas en Rianne van Duin.

Door ANP - 7-3-2017, 21:46 (Update 7-3-2017, 21:46)

Bondscoach Elena Timina moest op het laatste moment haar speelplan nog wijzigen. Kopvrouw Li Jie bleek te veel last te hebben van een nekblessure. Van Duin was haar vervangster.

Nederland eindigde in groep B achter Roemenië op de tweede plek. De poulewinnaar plaatste zich rechtstreeks voor de kampioensdivisie bij het EK voor teams, dat in september in Luxemburg wordt gehouden.