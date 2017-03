Massa 'vliegt' tijdens ochtendsessie

ANP Massa 'vliegt' tijdens ochtendsessie

BARCELONA - Formule 1-renstal Williams heeft dinsdag laten zien over een snelle bolide voor het wereldkampioenschap van 2017 te beschikken. Felipe Massa klokte tijdens de eerste van vier testdagen op Circuit de Catalunya de snelste ronde in de ochtendsessie. De Braziliaan noteerde 1.19,726.

Door ANP - 7-3-2017, 13:51 (Update 7-3-2017, 13:51)

Massa kondigde na vorig seizoen zijn pensioen aan in de Formule 1, maar Williams haalde hem over zijn carrière met nog een jaar te verlengen. Door de overstap van de Fin Valtteri Bottas naar topteam Mercedes kwam er een stoeltje vrij en de Britse renstal wilde graag een ervaren coureur. Massa kende dinsdag een prima test, want hij was niet alleen de snelste, maar reed ook een flink aantal ronden (65).

Daniel Ricciardo was ook snel in de Red Bull. De Australische teamgenoot van Max Verstappen dook onder de 1.20 en reed met 1.19,900 de tweede tijd. Lewis Hamilton zette in zijn Mercedes de derde tijd neer. Sebastian Vettel klasseerde zijn Ferrari als vierde, maar de Duitser was vooral tevreden over de betrouwbaarheid van zijn auto. Vettel ging 81 keer rond op het circuit bij Barcelona.