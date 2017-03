Fredericks legt ook werk bij IOC neer

ANP Fredericks legt ook werk bij IOC neer

LAUSANNE - Voormalig sprintkampioen Frankie Fredericks heeft dinsdag ook zijn functie bij het Internationaal Olympisch Comité neergelegd, omdat zijn naam wordt genoemd in een omkopingszaak rond de toewijzing van de Olympisch Spelen van 2016 aan Rio de Janeiro. Hij fungeerde destijds bij de verkiezing als toezichthouder namens het IOC.

Door ANP - 7-3-2017, 13:30 (Update 7-3-2017, 13:30)

De 49-jarige Namibiër was voorzitter van de IOC-commissie die de kandidaten voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2024 beoordeelt. Hij trad maandag al terug uit de taakgroep van de internationale atletiekfederatie IAAF die zich bezighoudt met de dopingperikelen in Rusland.

Fredericks beweerde dinsdag dat hij niets verkeerd heeft gedaan, maar dat hij opstapt om het onderzoek van het IOC naar het mogelijke corruptieschandaal niet te hinderen.

Inspectiebezoek

Als hoofd van de zogenoemde evaluatiecommissie zou Fredericks - die op zowel de Spelen van Barcelona in 1992 als de Spelen van Atlanta in 1996 het zilver veroverde op de 100 en 200 meter - de komende weken een inspectiebezoek brengen aan Los Angeles en Parijs, de kandidaatsteden voor 2024. Fredericks gaf aan dat hij die bezoeken niet meer zal brengen en dat hij ook afziet van de stemming in september.

Zijn naam dook op in een onthullend artikel in de Franse krant Le Monde over mogelijke corruptie rond de toewijzing van de Spelen in Rio van vorige zomer. De zoon van voormalig IAAF-voorzitter Lamine Diack speelt daarin een hoofdrol. Fredericks zou een grote som geld hebben gekregen (zo'n 282.668 euro) op de dag dat Rio werd uitverkozen.