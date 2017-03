Tennissters op gravel tegen Slowakije

BRATISLAVA - De Nederlandse tennissters treffen volgende maand Slowakije op een indoorgravelbaan in Bratislava. Inzet van de confrontatie op 22 en 23 april is een plek in de wereldgroep van de Fed Cup. Oranje verloor vorige maand in de eerste ronde met 4-1 van Wit-Rusland en werd daardoor veroordeeld tot de play-offs om promotie/degradatie.

7-3-2017, 12:16

De Slowaken hebben als locatie gekozen voor een gravelbaan in de Aegon Arena, het vaste onderkomen in hoofdstad Bratislava. De Nederlandse tennissters troffen Slowakije drie keer eerder in de Fed Cup, steeds in eigen land. De stand in de onderlinge confrontaties is 2-1 in het voordeel van Oranje.