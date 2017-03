Tennisser Raonic ontbreekt in Indian Wells

ANP Tennisser Raonic ontbreekt in Indian Wells

INDIAN WELLS - De Canadese tennisser Milos Raonic heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi van Indian Wels. De nummer vier van de wereld, die sinds begin dit jaar wordt begeleid door Richard Krajicek, kampt nog steeds met een hamstringblessure. Raonic liep die kwetsuur eind vorige maand op in Delray Beach.

Door ANP - 7-3-2017, 11:31 (Update 7-3-2017, 11:31)

De Canadees bereikte daar de finale, maar moest zich geblesseerd afmelden voor de eindstrijd tegen de Amerikaan Jack Sock. Raonic heeft nog steeds last van zijn rechterbovenbeen en mist daardoor het hoog aangeschreven hardcourttoernooi van Indian Wells.

De Canadees moet zodoende een hoop punten voor de wereldranglijst inleveren, want vorig jaar stond hij in de finale. Daarin was Raonic kansloos tegen de Serviër Novak Djokovic.