ANP Kelderman weken eruit door vingeroperatie

HENGELO - Wilco Kelderman is langer uit roulatie dan gedacht. De wielrenner van Team Sunweb is maandag geopereerd aan zijn gebroken vinger en teamarts Anko Boelens rekent op een hersteltijd van vier tot zes weken.

Door ANP - 7-3-2017, 10:30 (Update 7-3-2017, 10:30)

Kelderman brak zijn linkerwijsvinger afgelopen zaterdag door een val in de Italiaanse koers Strade Bianche. Uit onderzoek in een kliniek in Hengelo bleek maandag dat een operatie noodzakelijk was. ,,De operatie is goed verlopen. Wilco moet nu drie weken bescherming dragen en als alles goed verloopt, kan hij over een week de training hervatten op de rollerbank'', aldus Boelens.

Kelderman mist door zijn blessure in ieder geval de Tirreno-Adriatico.