Bertens eerste ronde vrij in Indian Wells

INDIAN WELLS - Tennisster Kiki Bertens weet zich al verzekerd van een plek in de tweede ronde bij het masterstoernooi van Indian Wells. De 25-jarige Westlandse is op het Amerikaanse hardcourt als achttiende geplaatst. Alle geplaatste speelsters hebben een 'bye' gekregen voor de eerste ronde.

Door ANP - 7-3-2017, 9:17 (Update 7-3-2017, 9:17)

Bertens snakt naar een succesje. De pupil van coach Raemon Sluiter won dit jaar op de WTA Tour alleen in Hobart twee partijen. In Auckland, Sint-Petersburg, Doha en Dubai verloor Bertens steeds in de eerste ronde, net als bij de Australian Open. Vorig jaar sneuvelde de Westlandse als qualifier in de eerste ronde van Indian Wells.

Serena Williams komt deze week voor het eerst weer in actie sinds ze de Australian Open heeft gewonnen. De Amerikaanse verloor vorig jaar de finale van Victoria Azarenka, die nu ontbreekt omdat ze pas moeder is geworden.