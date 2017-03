Dubbel verlies voor Cleveland Cavaliers

CLEVELAND - Het debuut van de Australische basketballer Andrew Bogut bij Cleveland Cavaliers is maandagavond uitgelopen op een drama. De 32-jarige center stond nog geen minuut op het veld in de wedstrijd tegen Miami Heat toen hij zijn linkerscheenbeen brak. Bogut is waarschijnlijk voor de rest van dit seizoen uitgeschakeld.

Door ANP - 7-3-2017, 7:46 (Update 7-3-2017, 7:46)

Dat was niet de enige tegenvaller voor de 'Cavs'. De titelverdedigers in de Noord-Amerikaanse topcompetitie NBA moesten voor de tweede keer in drie dagen buigen voor Miami Heat, dit keer met 98-106. Zaterdag verloor de ploeg uit Cleveland al met 120-92, toen zonder LeBron James en Kyrie Irving. De twee topspelers deden maandag wel mee en maakten respectievelijk 30 en 32 punten, maar het bleek niet genoeg om een nieuwe nederlaag te voorkomen.

Golden State Warriors, de koploper in het westen, versloeg Atlanta Hawks met 119-111. Achtervolger San Antonio Spurs won de topper tegen Houston Rockets met 112-110, vooral dankzij Kawhi Leonard die 39 punten voor zijn rekening nam.