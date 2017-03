Fury wil in mei terugkeren in ring

LONDEN - Tyson Fury wil in mei terugkeren in de boksring. Dat liet de Britse bokser maandag weten op Twitter. De zwaargewicht liet in het midden wie zijn tegenstander moet worden.

Door ANP - 6-3-2017, 22:15 (Update 6-3-2017, 22:15)

De aankondiging van Fury is opvallend, omdat de Engelse boksbond zijn licentie heeft ingetrokken. Fury werd geschorst nadat hij vorig jaar positief was bevonden op cocaïne. Eerder waren bij de bokser al sporen van het verboden middel nandrolon aangetroffen. Fury vertelde grote psychische problemen te hebben. ,,Ik ben manisch depressief. Daar heb ik al jaren last van. Maar ik kan er nu niet meer mee omgaan.''

Fury won in november 2015 de wereldtitel door een zege op Vladimir Klitschko uit Oekraïne. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Fury besloot zijn drie gewonnen wereldtitels terug te geven. De Britse bokser deed dat omdat hij niet in staat was om ze te verdedigen.