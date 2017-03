Colbrelli spurt naar ritwinst Parijs-Nice

AMILLY - Sonny Colbrelli heeft maandag de tweede etappe van de Franse etappekoers Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Italiaanse renner was na een koude, natte en winderige rit over 195 kilometer van Rochefort-en-Yvelines naar Amilly de snelste in de sprint van een uitgedund peloton.

Door ANP - 6-3-2017, 17:56 (Update 6-3-2017, 17:56)

Hij drukte zijn wiel net iets eerder over de meet dan de Duitser John Degenkolb en de Fransman Arnaud Démare. Nederlands kampioen Dylan Groenewegen eindigde als vierde.

Démare, die zondag de eerste etappe won, behield de leiderstrui. De Australiër Richie Porte, tweevoudig winnaar van de 'Koers naar de zon', raakte in de etappe op grote achterstand en kan een derde eindzege vergeten.