Chelsea heeft goedkeuring burgemeester Londen

LONDEN - Een nieuw stadion voor Chelsea met een capaciteit van 60.000 toeschouwers is weer een stap dichterbij gekomen. Na de bouwvergunning is de volgende, belangrijke horde genomen, namelijk de goedkeuring van de burgemeester van Londen. Sadiq Khan verklaarde maandag dat hij er het volste vertrouwen in heeft dat de investering van 600 miljoen euro in Stamford Bridge ,,een juweel op de sportieve kroon van Londen wordt''.

6-3-2017

Chelsea, de huidige koploper in de Premier League, noemde de goedkeuring van de burgemeester een belangrijke stap, maar de bouw kan nog niet beginnen. ,,Er zijn nog wat hobbels te nemen in de plannen, voordat we met het werk kunnen beginnen'', meldde de Londense club op zijn website.

Chelsea voetbalt al sinds 1905 op Stamford Bridge, dat op dit moment plaats biedt aan 41.600 fans. Concurrent Arsenal verhuisde tien jaar geleden al naar een groter stadion met 60.000 plaatsen. Tottenham Hotspur, ook afkomstig uit Londen, breidt op dit moment White Harte Lane uit naar een soortgelijke capaciteit. West Ham United speelt sinds dit seizoen in het grote Olympisch Stadion van de hoofdstad van Engeland.