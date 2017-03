'Nike hindert Amerikaanse dopingjagers'

ANP 'Nike hindert Amerikaanse dopingjagers'

PORTLAND - Sportkledinggigant Nike heeft het Amerikaanse antidopingbureau Usada gehinderd bij zijn onderzoek naar atletiekcoach Alberto Salazar. Met die onthulling komt het Duitse magazine Der Spiegel.

Door ANP - 6-3-2017, 11:29 (Update 6-3-2017, 11:58)

Nike geeft op zijn trainingscomplex in Portland onderdak aan Salazar en zijn topatleten, van wie Mo Farah, Galen Rupp en Matthew Centrowitz de bekendsten zijn. De Nederlandse Sifan Hassan is deze winter aangesloten.

Usada heeft Salazar op de korrel omdat hij een ,,obsessie zou hebben voor de testosteronwaarden van zijn atleten''. Een rapport uit maart 2016 over zijn vermeende omstreden werkwijze lekte vorige week uit door de Sunday Times. Daaruit kwam naar voren dat Salazar ''onaanvaardbare gezondheidsrisico's'' heeft genomen met zijn atleten. Usada zou ook beschikken over verdachte testresultaten van langeafstandtopper Rupp en Centrowitz, de olympisch kampioen 1500 meter.

Volgens Der Spiegel weigerde Salazar e-mails en documenten vrij te geven waarin het woord testosteron voorkwam. Hij beweerde dat die documenten toebehoorden aan Nike. Het Amerikaanse sportmerk eiste daarop ,,onredelijke geheimhoudingsvoorwaarden'', aldus advocaat William Bock van Usada. ,,Als we hiermee akkoord gaan, krijgt Nike eenzijdige controle over mogelijk belastende documenten en wordt het onderzoek van Usada op talloze manieren vertraagd of gehinderd'', liet de advocaat aan Nike weten.

Het concern wees die kritiek van de hand en een woordvoerder vertelde de Britse krant The Guardian dat Nike ongevraagd duizenden pagina's documenten beschikbaar heeft gesteld aan Usada. ,,Nike was niet eens op de hoogte van het onderzoek. We hebben dit gedaan omdat wij geloven in een schone sport en het gebruik van prestatiebevorderende middelen niet tolereren''.