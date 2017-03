BMC'er Schär loopt breuken op in Parijs-Nice

ANP BMC'er Schär loopt breuken op in Parijs-Nice

BOIS-D'ARCY - Michael Schär heeft aan een val zondag in de eerste etappe van Parijs-Nice een gebroken sleutelbeen en een breuk in zijn heup overgehouden. Dat maakte BMC, de ploeg van de Zwitserse coureur, maandag bekend. Schär, een van de belangrijke helpers van de Belg Greg van Avermaet in de voorjaarsklassiekers, ligt er mogelijk twee maanden uit.

Door ANP - 6-3-2017, 11:27 (Update 6-3-2017, 11:27)

Schär bereikte nog wel de finish in Bois-d'Arcy, maar werd daarna in een ziekenhuis onderzocht. Daar werden de breuken geconstateerd die met rust moeten genezen. ,,Hij zal vier tot zes weken van de fiets moeten blijven", meldde ploegarts Giovanni Ruffini. ,,Daarna kan hij op de roller beginnen en langzaam de normale trainingen hervatten.'' Bij de val waren onder meer ook de Fransman Romain Bardet en Steven Kruijswijk betrokken.