Schamele oogst Nederlandse atletiekploeg

ANP Schamele oogst Nederlandse atletiekploeg

BELGRADO - De Nederlandse atletiekploeg speelde een bijrol op de EK indoor in Belgrado. De bronzen medaille van Liemarvin Bonevacia was de schamele oogst. Het leverde de 25e plaats op in de medaillespiegel.

Door ANP - 5-3-2017, 20:42 (Update 5-3-2017, 20:42)

Oranje presteerde beduidend minder goed dan twee jaar geleden in Praag, toen de ploeg met twee gouden en drie bronzen plakken op de vijfde plaats eindigde in de medaillestand. Dafne Schippers (60 meter) en Sifan Hassan (1500 meter), die toen het goud binnenhaalden, kozen er dit jaar voor het kampioenschap over te slaan.

Thijmen Kupers en Maureen Koster waren bij de EK van 2015 in Praag goed voor brons, op respectievelijk de 800 en de 3000 meter. Ze bereikten in Belgrado wederom de finale, maar grepen dit keer naast een plak. Kupers ging ten onder in het duw- en trekwerk en passeerde de finish als vijfde. Koster lag op koers voor brons, maar zag in de laatste ronde nog een concurrente voorbijkomen en bleef op de vierde plaats met lege handen.