Europees record Mayer op zevenkamp

ANP Europees record Mayer op zevenkamp

BELGRADO - De Franse meerkamper Kevin Mayer heeft zondag bij de EK indoor de titel veroverd op de zevenkamp in een Europees record van 6479 punten. Hij verbeterde de 6438 punten van de Tsjech Roman Sebrle uit 2004. Mayer heeft nog één atleet boven zich die beter presteerde op de zeven onderdelen en dat is olympisch kampioen Ashton Eaton, de Amerikaanse houder van het wereldrecord met 6645 punten.

Door ANP - 5-3-2017, 19:55 (Update 5-3-2017, 19:55)

Mayer was een klasse apart in Belgrado. Hij noteerde achtereenvolgens 6,95 op de 60 meter, 7,54 bij het verspringen, 15,16 met de kogel, 2,10 bij het hoogspringen, 7,88 op de 60 horden, 5,40 met de polsstok en 2.41,08 op de afsluitende 1000 meter.

De Spanjaard Jorge Ureña behaalde het zilver met 6227 punten en de Tsjech Adam Sebastian Helcelet pakte het brons met 6110 punten.