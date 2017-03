Britse Philip volgt Schippers op

BELGRADO - De Britse atlete Asha Philip is de opvolgster van Dafne Schippers als Europees indoorkampioene op de 60 meter. Philip zegevierde in de finale in 7,06. Zilver was voor de Oekraïense Olesja Povj in 7,10. De Poolse Ewa Swoboda liep dezelfde tijd, maar kreeg het brons.

Door ANP - 5-3-2017, 18:59 (Update 5-3-2017, 18:59)

Schippers was twee jaar geleden de snelste bij de EK in Praag. De Utrechtse nam later dat jaar de beslissing de meerkamp te verwisselen voor de sprint en bekroonde die keuze met zilver en goud op respectievelijk de 100 en 200 meter bij de WK outdoor in Peking. Deze winter koos ze ervoor geen indoorwedstrijden te doen en zich volledig te richten op het buitenseizoen.