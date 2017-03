Voor vijfde keer Nederlands WK-podium

HAMAR - Voor de vijfde keer in de historie van het WK allround eindigden zondag in Hamar drie Nederlandse schaatsers in de top drie van het algemeen klassement. Sven Kramer won zijn negende wereldtitel, gevolgd door Patrick Roest en Jan Blokhuijsen. In 2000, 2001, 2003 en 2012 was het podium eveneens volledig Oranje gekleurd.

Door ANP - 5-3-2017, 18:56 (Update 5-3-2017, 18:56)

Blokhuijsen veroverde in het Noorse Vikingschip zijn vijfde medaille op het WK allround. Eerder behaalde hij twee keer zilver en twee keer brons. Voor Roest was het zijn eerste WK-plak. De 21-jarige ploeggenoot van Kramer maakte indruk met vier persoonlijke records op rij.

,,Het was een perfect weekeinde'', liet Roest opgetogen weten. ,,Ik wist dat het erin zat, het moest er alleen op het juiste moment uitkomen. Ik kon me hier goed optrekken aan Sven Kramer. We helpen elkaar zoveel mogelijk. Of ik hem ooit ga opvolgen? Wie weet, ik kom steeds dichterbij, maar ik moet me nog wel blijven verbeteren om hem echt te kunnen uitdagen.''

Roest mikt volgend jaar op de 1500 en 5000 meter op een olympische medaille. ,,Maar ik blijf zeker ook allrounden.''