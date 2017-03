Tafeltennistitels voor Gommers en Jie

ZWOLLE - Rajko Gommers en Li Jie hebben in Zwolle de Nederlandse tafeltennistitels in het enkelspel veroverd. In het Landstede Sportcentrum versloeg Gommers in de finale titelverdediger Laurens Tromer, die als eerste was geplaatst, in zeven games: 4-3 (7-11 11-6 5-11 11-5 7-11 11-7 11-7). Het was voor Gommers zijn eerste nationale titel. Barry Wijers en Ewout Oostwouder legden als verliezende halve finalisten beslag op de derde plaats.

Door ANP - 5-3-2017, 18:20 (Update 5-3-2017, 18:32)

In het vrouwentoernooi was favoriete Li Jie in de eindstrijd met 4-2 (11-7 5-11 11-6 11-7 9-11 11-6) te sterk voor Yana Timina. Jie had het toernooi tot zondag één keer eerder gewonnen. Het brons ging naar Kim Vermaas en Ana Gogorita.