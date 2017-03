Wereldtitel voor Kramer, WK-zilver voor Roest

HAMAR - Sven Kramer heeft zondag in Hamar de kroon gezet op een uitstekend pre-olympisch schaatsseizoen. De dertigjarige Fries veroverde op vertrouwde wijze de wereldtitel allround. Met een winnende tijd van 13.10,45 op de 10.000 meter behaalde hij met een ruime voorsprong de eindzege in het algemeen klassement.

Door ANP - 5-3-2017, 17:30 (Update 5-3-2017, 17:49)

Ploeggenoot Patrick Roest pakte WK-zilver. De 21-jarige debutant reed in de laatste rit tegen Kramer de vijfde tijd (13.21,11). Jan Blokhuijsen, tweede op de 10.000 meter in 13.13,39, veroverde evenals vorig jaar brons in de eindstand.

Voor Kramer was het zijn negende wereldtitel allround. Eerder dit seizoen veroverde hij de Europese titel allround. Vorige maand behaalde Kramer bij de WK afstanden twee keer goud (5000 en 10.000 meter) en een keer brons (1500 meter).

Kramer heerst

Het eerste goud bij het WK allround veroverde de onbetwiste recordhouder in 2007. Daarna zegevierde Kramer eveneens in 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 en 2016. In 2011 (Ivan Skobrev uit Rusland) en 2014 (Koen Verweij) deed hij niet mee.

Roest won bij de junioren al twee wereldtitels allround. De getalenteerde jongeling, voor wie Kramer een soort mentor en leermeester is, verbeterde tijdens het toernooi liefst vier persoonlijke records.

Kramer versloeg Roest eerder op zondag ook al op de 1500 meter in een rechtstreeks duel. Het verschil op de schaatsmijl tussen de twee ploeggenoten was echter minimaal: 1.45,78 tegen 1.45,88. Daarmee hield Kramer voor de afsluitende 10.000 meter een marge van 3,40 seconden over op Roest, die echter nog niet bekend staat als een sterke stayer. Na een rustig begin nam Kramer halverwege de race afstand van zijn jonge teamgenoot om in grootse stijl zijn wereldtitel te prolongeren.