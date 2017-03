Adam Yates wint GP Industria

LARCIANO - De Britse wielrenner Adam Yates heeft zondag de veertigste editie van de GP Industria & Artigianato gewonnen. De renner van Orica-Scott was na 199 kilometer in Larciano de snelste van een kopgroep van zes. Yates hield de Ecuadoraan Richard Carapaz en de Colombiaan Rigoberto Uran achter zich. Yates won de Italiaanse koers eerder al in 2014.

Door ANP - 5-3-2017, 17:29 (Update 5-3-2017, 17:29)

De kopgroep kwam tot stand bij de laatste beklimming van de San Baronto, waarna er na de afdaling richting Larciano gesprint werd om de zege. Voor de 24-jarige Yates was het zijn vijfde profzege. De nummer vier van de Tour de France van vorig jaar won eerder onder meer de Clásica San Sebastián.