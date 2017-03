Démare wint onstuimige rit Parijs-Nice

ANP Démare wint onstuimige rit Parijs-Nice

BOIS-D'ARCY - De Franse wielrenner Arnaud Démare heeft zondag de eerste etappe van Parijs-Nice gewonnen. De renner van FDJ versloeg in de sprint zijn landgenoot Julian Alaphilippe. Enkele seconden na de binnenkomst van het tweetal sprintte de Noor Alexander Kristoff naar de derde plaats.

Door ANP - 5-3-2017, 17:09 (Update 5-3-2017, 17:46)

Het was een rit onder barre omstandigheden over 148 kilometer met start en finish in Bois-D’Arcy. Het peloton werd door waaiers in stukken getrokken, waarbij de klassementsfavorieten Alberto Contador en Richie Porte meteen al tijd verloren. Romain Bardet, een andere favoriet, kwam ten val. Dat overkwam ook Steven Kruijswijk. De renner van LottoNL-Jumbo kwam als 37e binnen op een kleine tweeëneenhalve minuut van Démare.

Waar vooraf werd gedacht aan een massasprint, bleek met name de wind goed voor een spectaculair verloop. Contador en Porte behoorden tot de renners die de slag misten toen een eerste groep van zo'n 25 renners er vandoor ging. Daarin reden ook tal van sprinters, maar in de lastige finale moesten onder anderen Bryan Coquard, Marcel Kittel en André Greipel lossen. Kristoff kon wel volgen, maar de sterke Noor had geen antwoord op een demarrage in de slotkilometer van Alaphilippe. Die kreeg eerst landgenoot Tony Gallopin mee, maar die was gezien toen Démare zich meldde.

Reactie Démare

,,Dat was mijn zwaarste inspanning'', vertelde de 25-jarige ritwinnaar. ,,Toen ik Alaphilippe had achterhaald wist ik dat ik in de sprint de beste zou zijn.'' Het was al de veertigste zege als prof voor Démare, die vorig jaar ook de openingsrit van Parijs-Nice won.

Maandag wordt de Franse etappekoers vervolgd met een rit van Rochefort-en-Yvelines naar Amilly.