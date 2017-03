'Vrouwendingen' deren Wüst niet

HAMAR - Nadat ze zondag in Hamar haar zesde wereldtitel allround had veroverd, kwam het hoge woord bij Ireen Wüst eruit: de aanloop naar het mondiale schaatstoernooi in het Noorse Vikingschip was allesbehalve vlekkeloos verlopen. ,,Ik had wat pijntjes, waardoor ik zelfs mijn trainingskamp heb moeten afbreken'', bekende de taaie Brabantse. ,,Maar ja, het gaat om titels hè?'' Met andere woorden: dan is ze altijd bereid om haar fysieke grenzen op te zoeken.

Door ANP - 5-3-2017, 16:47 (Update 5-3-2017, 16:47)

Na enig aandringen wilde Wüst bij de NOS iets meer kwijt over haar gezondheidsperikelen. ,,Laten we het maar houden op vrouwendingen. Als vrouw heb je soms een cyste die knapt. Dat is bepaald niet bevorderlijk voor je voorbereiding op het WK allround. Maar ik kon gelukkig volledig rekenen op de steun en het vertrouwen van onze technische staf. Zij bleven erin geloven. Daarom ook heb ik mijn feestje meteen met hen gevierd op het ijs. Het is zó fijn dat je altijd op hen kunt terugvallen.''