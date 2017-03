Zesde wereldtitel allround voor Wüst

HAMAR - Ireen Wüst heeft zondag in Hamar voor de zesde keer in haar schaatsloopbaan de wereldtitel allround veroverd. De dertigjarige Brabantse stelde op de afsluitende 5000 meter haar eindzege veilig. Ze reed in de voorlaatste rit met 7.00,86 de tweede tijd en daar kon de Japanse klassementsleidster Miho Takagi bij lange na niet aan tippen.

Door ANP - 5-3-2017, 16:14 (Update 5-3-2017, 16:35)

De 22-jarige Aziatische, die vanaf de 500 meter aan de leiding ging, kwam in de laatste rit niet verder dan de zesde tijd (7.10,14). Daarmee zakte Takagi naar de derde plaats in de eindstand. De onttroonde titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechië veroverde WK-zilver.

Wüst mocht 12,60 seconden verliezen op haar tegenstandster Sablikova, die op de 5000 meter tweevoudig olympisch titelhouder en negenvoudig wereldkampioen is. De kopvrouw van Justlease.nl moest echter ook nog bijna een seconde goedmaken op Takagi. Wüst ging derhalve agressief van start en ze kon ook redelijk lang in het spoor blijven van haar Tsjechische rivale.

Slotfase

In de slotfase kon Sablikova toch nog flink wat afstand van Wüst nemen, maar de versnelling van de viervoudig kampioene kwam veel te laat en was bovendien niet krachtig genoeg om de benodigde marge voor de wereldtitel af te dwingen. In de vierde en laatste rit werd al snel duidelijk dat de tijd van Wüst veel te hoog gegrepen was voor Takagi.

Antoinette de Jong reed tegen Takagi de derde tijd (7.02,62). De nummer drie van het vorige WK allround moest daardoor het brons afstaan aan de Japanse schaatsster. De Jong eindigde als vierde. Marije Joling, die niet aan de 5000 meter mocht meedoen, belandde op de elfde plek.

Wüst behaalde eerder WK-goud in 2007, 2011, 2012, 2013 en 2014.