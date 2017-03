Van der Wielen superieur naar crosstitel

AMSTERDAM - Jesper van der Wielen is zondag op superieure wijze naar de Nederlandse crosstitel gelopen. De 25-jarige hardloper uit Wijchen had in de veldloop over 10,8 kilometer in het Amsterdamse Bos meer dan een minuut voorsprong op de nummer twee, Edwin de Vries. De bronzen medaille was voor Lucas Nieuweboer.

Door ANP - 5-3-2017, 16:08 (Update 5-3-2017, 16:08)

Van der Wielen nam meteen het initiatief in de cross en maakte er een lange solo van. Van serieuze concurrentie was geen sprake, want de beste Nederlandse langeafstandlopers ontbraken. Zesvoudig crosskampioen Khalid Choukoud, Michel Butter en Abdi Nageeye zijn in voorbereiding op de marathon van Rotterdam.

Andrea Deelstra, die zich voorbereidt op de marathon van Londen, deed wel mee in het Amsterdamse Bos. Zij won afgetekend de titelstrijd bij de vrouwen. Jill Holterman finishte op ruime achterstand als tweede, Veerle Bakker rende naar het brons.