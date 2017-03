Eerste titel voor tennisster Barty

KUALA LUMPUR - De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft voor het eerst in haar loopbaan een WTA-toernooi gewonnen. Dat deed ze in Kuala Lumpur waar ze zondag in de finale in twee sets te sterk was voor de Japanse Nao Hibino: 6-3 6-2. Barty, als qualifier in het hoofdtoernooi beland, beleeft maandag nog een primeur als ze de top 100 van de wereldranglijst binnenkomt.

Door ANP - 5-3-2017, 15:46 (Update 5-3-2017, 15:46)

De 20-jarige Barty, die een jaartje eruit was om het als cricketster te proberen, kwam tot zeven aces in een partij die in de eerste set meer dan een uur stil lag vanwege de regen. Titelverdedigster Elina Svitolina uit de Oekraïne had zich woensdag vanwege een blessure teruggetrokken uit het toernooi in de Maleisische hoofdstad.