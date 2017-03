Kramer tweede, Roest derde op 1500 m

HAMAR - Schaatser Sven Kramer (30) heeft zondag bij het WK allround in Hamar zijn leidende positie in het klassement iets verbeterd. De achtvoudige kampioen sloeg op de 1500 meter een aanval van zijn negen jaar jongere teamgenoot Patrick Roest ternauwernood af. Kramer klopte in de laatste rit de nummer twee van het klassement met miniem verschil: 1.45,78 tegen 1.45,88. Alleen de Rus Denis Joeskov was sneller: 1.44,41.

Door ANP - 5-3-2017, 15:25 (Update 5-3-2017, 15:52)

Kramer begon aan de schaatsmijl met een voorsprong van 0,42 seconde op Roest. De kopman van Team LottoNL-Jumbo wist op kwaliteit en ervaring zijn jonge tegenstander net voor te blijven. Op de afsluitende 10.000 meter heeft Kramer een marge van 3,40 seconden op Roest, die tweede bleef in het klassement.

Jan Blokhuijsen staat nog derde in de tussenstand, nu op ruim 22 seconden van Kramer. De Nederlandse allroundkampioen moest op de 1500 meter genoegen nemen met de vijftiende tijd (1.48,27). Daardoor is WK-brons nu het hoogst haalbare voor hem.

Blijdschap bij Kramer

Kramer was ,,heel blij'' met zijn race op de 1500 meter. ,,Zowel over mijn tijd als over de manier waarop'', liet hij bij de NOS voldaan weten. ,,Een marge van 0,4 seconde ben je zo kwijt. Een missertje is immers snel gemaakt. Maar ik was scherp en dat moest ik ook zijn om Patrick te verslaan. Hij is heel goed in vorm.''

De twee teamgenoten rijden later op zondag in de vierde en laatste rit van de 10.000 meter opnieuw tegen elkaar. ,,Leuk toch?'', reageerde Kramer. ,,We gaan er samen voor zorgen dat we op het podium blijven. Als Patrick achter mij aan wil gaan rijden? Nou, gelijk heeft hij.''

Van Roest mag op de langste afstand nog niet al te veel worden verwacht. Zijn persoonlijke record bedraagt 13.26,63. Kramer zegevierde vorige maand bij de WK afstanden in Gangneung in een tijd van 12.38,89.