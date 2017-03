Wüst nog altijd tweede bij WK allround

ANP Wüst nog altijd tweede bij WK allround

HAMAR - Schaatsster Ireen Wüst heeft zondag bij het WK allround in Hamar de 1500 meter op haar naam geschreven. De vijfvoudig kampioene eindigde in een tijd van 1.55,49. De Japanse klassementsleidster Miho Takagi, die Wüst in de laatste race uitstekend partij bood, finishte als tweede in 1.55,81. Titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechië reed de derde tijd (1.56,15).

Door ANP - 5-3-2017, 14:21 (Update 5-3-2017, 14:21)

Wüst begon als nummer twee in het klassement met een achterstand van 0,61 seconde op Takagi aan de 1500 meter. Die marge kon ze niet helemaal wegwerken. Op de afsluitende 5000 meter moet Wüst nog bijna een seconde (0,95) goedmaken op de 22-jarige Japanse, die vanaf de 500 meter het klassement aanvoert.

Antoinette de Jong bleef derde in de tussenstand, met een achterstand van 12,72 seconden op Takagi.