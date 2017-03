Matt wint, Hirscher pakt wereldbeker slalom

KRANJSKA GORA - De Oostenrijkse skiër Michael Matt heeft zondag de wereldbekerslalom van Kranjska Gora gewonnen. Zijn landgenoot Marcel Hirscher had onder zware omstandigheden voldoende aan de vierde plaats om zich voortijdig te verzekeren van de winst van de wereldbeker op het technische onderdeel. Hirscher had zaterdag al de eindzege in de wereldbeker algemeen en reuzenslalom veiliggesteld.

Door ANP - 5-3-2017, 13:53 (Update 5-3-2017, 13:53)

Matt hield in het Sloveense skioord de Italiaan Stefano Gross en de Duitser Felix Neureuther achter zich.